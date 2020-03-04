Эта культовая метроидвания вышла в 1997 году на первой PlayStation. Игра была очень тепло встречена игроками и высоко оценена критиками, до сих пор на сайте Metacritic её рейтинг составляет 93 балла. Позднее Castlevania: Symphony of the Night была портирована на множество различных платформ.



Напомним, в игре от Konami предстоит взять на себя роль Алукарда — вампира, который решил победить Дракулу. Управление было адаптировано под сенсорные экраны, а также не обошлось без фирменного саундтрека. Также упоминается о поддержке геймпадов. Помимо этого, появилась система достижений и новая функция возобновления игры.

















Castlevania: Symphony of the Night доступна на Android и iOS по цене 229 рублей в качестве премиум-релиза без различных внутриигровых покупок. На момент выхода доступны только 6 языков: английский, японский, немецкий, французский, итальянский и испанский.





