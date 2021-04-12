На космическом корабле «Восток-1» Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур», совершив орбитальный полет вокруг Земли. В честь 60-летия одного из самых важных событий в истории человечества App Store представляет три «космических» обновления популярных приложений: Night Sky, GetFit и Гусьгусь.
В приложении Night Sky в главном меню теперь доступен специальный раздел «История изучения космоса», который позволит пользователям изучить последние 60 лет на временной шкале и получить подробную информацию обо всех основных событиях, связанных с исследованиями космоса и пилотируемой космонавтики. Все начинается с первого человека в космосе, Юрия Гагарина, затем вы продвигаетесь к первой лунной орбите, к посадкам на Луну, запускам «Вояджера» и другим значимым событиям. Временная шкала также будет включать раздел о будущем освоения космоса, в том числе информацию о доставке человечества на Марс.
Детское развивающее приложение Гусьгусь от команды Арзамаса представляет курсы, лекции и самые разные истории об исследовании космоса. Например, курс Владимира Сурдина «Как разглядеть космос»: про телескопы, открытия и взрывающиеся звезды. Или лекцию о космической биологии, из которой можно узнать, как микроорганизмы разрушают космические станции и почему космонавтам приходится часто писать. А в курсе Тамары Эйдельман о великих путешественниках есть лекция о Юрии Гагарине, Ниле Армстронге, а также о собаках и черепахах, которые побывали в космосе.
«Готовы к космосу с GetFit» – вдохновившись профессиональными программами подготовки космонавтов, команда приложения GetFit представляет специальный курс «Тренируйся как космонавт» и «Космический ВИИТ». Тренировки основаны на типичных протоколах физической нагрузки в полете: отжимания, «воздушные» и обычные приседания — все в рамках кардио- и мышечной подготовки. Но повторов будет значительно больше, чем в любой земной тренировке. Чтобы выдержать физический и психологический стресс, космонавты проходят длительный тренировочный цикл. Скорее всего, вы не планируете оказаться в космическом шаттле в ближайшее время, но разработчики приложения обещают, что этот опыт окажется крайне полезным.
«Космический ВИИТ» – это семиминутная тренировка, которая подходит для поддержания физической формы или постепенного прокачивания выносливости, поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и мышечный тонус, а передышки между подходами будут, как у настоящих космонавтов – всего 15 секунд.
Программа «Тренируйся как космонавт» создана для тех, кто готов к чему-то более амбициозному. Это интенсивный курс предлагает 21 тренировку, постепенно сокращающееся время на отдых и увеличивающуюся интенсивность. Каждая сессия ориентирована на определенные группы мышц, а упражнения вроде берпи и самые разные вариации планки сделают из вас космонавтов.
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В приложении Night Sky в главном меню теперь доступен специальный раздел «История изучения космоса», который позволит пользователям изучить последние 60 лет на временной шкале и получить подробную информацию обо всех основных событиях, связанных с исследованиями космоса и пилотируемой космонавтики. Все начинается с первого человека в космосе, Юрия Гагарина, затем вы продвигаетесь к первой лунной орбите, к посадкам на Луну, запускам «Вояджера» и другим значимым событиям. Временная шкала также будет включать раздел о будущем освоения космоса, в том числе информацию о доставке человечества на Марс.
Детское развивающее приложение Гусьгусь от команды Арзамаса представляет курсы, лекции и самые разные истории об исследовании космоса. Например, курс Владимира Сурдина «Как разглядеть космос»: про телескопы, открытия и взрывающиеся звезды. Или лекцию о космической биологии, из которой можно узнать, как микроорганизмы разрушают космические станции и почему космонавтам приходится часто писать. А в курсе Тамары Эйдельман о великих путешественниках есть лекция о Юрии Гагарине, Ниле Армстронге, а также о собаках и черепахах, которые побывали в космосе.
«Готовы к космосу с GetFit» – вдохновившись профессиональными программами подготовки космонавтов, команда приложения GetFit представляет специальный курс «Тренируйся как космонавт» и «Космический ВИИТ». Тренировки основаны на типичных протоколах физической нагрузки в полете: отжимания, «воздушные» и обычные приседания — все в рамках кардио- и мышечной подготовки. Но повторов будет значительно больше, чем в любой земной тренировке. Чтобы выдержать физический и психологический стресс, космонавты проходят длительный тренировочный цикл. Скорее всего, вы не планируете оказаться в космическом шаттле в ближайшее время, но разработчики приложения обещают, что этот опыт окажется крайне полезным.
«Космический ВИИТ» – это семиминутная тренировка, которая подходит для поддержания физической формы или постепенного прокачивания выносливости, поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и мышечный тонус, а передышки между подходами будут, как у настоящих космонавтов – всего 15 секунд.
Программа «Тренируйся как космонавт» создана для тех, кто готов к чему-то более амбициозному. Это интенсивный курс предлагает 21 тренировку, постепенно сокращающееся время на отдых и увеличивающуюся интенсивность. Каждая сессия ориентирована на определенные группы мышц, а упражнения вроде берпи и самые разные вариации планки сделают из вас космонавтов.
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