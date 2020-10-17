





Apple обновила свою политику App Store в отношении предварительных заказов, что позволяет разработчикам предлагать свои приложения за полгода до их официального выпуска. В сообщение на портале для создателей программного обеспечения говорится, что разработчики смогут позволить клиентам предварительно заказывать приложение за 180 дней до его выпуска. Компания также добавила, что можно будет воспользоваться более продолжительным сроком, чтобы вызвать больше интереса к своему продукту и предложить различные виды поощрения за оформление предварительных заказов.Купертиновцы официально запустили предзаказы приложений еще в 2017 году для устройств на iOS, macOS и tvOS. Старая политика Apple по предварительному заказу позволяла разработчикам размещать свои продукты на срок от 2 до 90 дней, прежде чем они станут доступны для загрузки.Девелоперы могут воспользоваться более длительным периодом предварительного заказа, независимо от того, является ли их приложение бесплатным или платным. С пользователей не будут взиматься плата за оформление предзаказа до тех пор, пока покупка не будет готова к загрузке. Таким образом можно успеть отменить предварительны заказ в случае, если вы передумали приобретать игру или приложение. Помимо это предусмотрена отправка уведомления о том, что покупка будет автоматически установлена на устройства в течение 24 часов.