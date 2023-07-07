В App Store обнаружены приложения, которые шантажировали пользователей рассылкой их «эротических фото»



В официальном магазине приложений Apple App Store найдены мошеннические приложения, которые ведут себя крайне нагло. О них рассказали в 9to5Mac.



Согласно источнику, странный софт был обнаружен в индийском App Store. Это шесть приложений, маскирующихся под финансовые утилиты — инвестиционные, кредитные и так далее, которые в итоге обчищают и даже шантажируют пользователей.



Сообщается, что под видом дешевых кредитов приложения Pocket Kash, White Kash, Golden Kash, OK Rupee и еще две утилиты списывали с обманутых пользователей космические суммы. Поборы маскировались «платой за обработку заявки» и прочими нелепыми терминами. Суммы, которые приложения вытягивали из пользователей iPhone, порой достигали половины размера взятого ими кредита.



Однако это еще не все. После оплаты драконовских сборов и получения кредита пользователь получал запрос на доступ к списку контактов. Если разрешение выдавалось, то приложение моментально выгружало на сервер весь список и начинало шантажировать клиента: утилита угрожала разослать всем контактам фотографии с его обнаженкой, подставив его лицо на нюдсы из интернета.



На текущий момент все обнаруженные приложения были удалены из App Store. Что делать тем, кто от них пострадал, пока неясно.

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