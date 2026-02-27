В App Store появилось обновлённое приложение «Альфа-Банка» — «А-Ключ»









В App Store стало доступно для скачивания новое приложение «Альфа-Банка», которое получило название В App Store стало доступно для скачивания новое приложение «Альфа-Банка», которое получило название «А-Ключ» . Оно предназначено для устройств на iOS и включает ряд новых функций и улучшений. Пользователям рекомендуется поторопиться, пока оно доступно в магазине.

Одной из ключевых особенностей обновлённого приложения стала поддержка бесконтактной оплаты с помощью iPhone по технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Это позволяет владельцам устройств совершать платежи, используя беспроводное соединение. Разработчики также добавили различные улучшения, призванные сделать взаимодействие с банковскими сервисами более удобным.Российские банки, включая «Альфа-Банк», вынуждены публиковать свои приложения в App Store под альтернативными названиями, чтобы они дольше оставались доступными. Наиболее надёжным способом получения актуальной версии остаётся обращение в отделение банка, где сотрудники подтвердят подлинность приложения и помогут с установкой.