В App Store появилось обновлённое приложение «Альфа-Банка» — «А-Ключ»

В App Store стало доступно для скачивания новое приложение «Альфа-Банка», которое получило название «А-Ключ». Оно предназначено для устройств на iOS и включает ряд новых функций и улучшений. Пользователям рекомендуется поторопиться, пока оно доступно в магазине.
Российские банки, включая «Альфа-Банк», вынуждены публиковать свои приложения в App Store под альтернативными названиями, чтобы они дольше оставались доступными. Наиболее надёжным способом получения актуальной версии остаётся обращение в отделение банка, где сотрудники подтвердят подлинность приложения и помогут с установкой.