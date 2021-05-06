App Store

Компания Apple увеличила количество рекламных слотов в магазине приложений App Store. Раньше был всего один слот — в верхней части экрана после поиска по ключевым словам, а теперь их два.

Второй слот размещается в разделе «Рекомендуем» ниже подсказок ключевых слов для поиска игр и приложений. Это нововведение появилось лишь недавно, после выпуска обновления iOS 14.5. Новый слот пока отображается не у всех пользователей, но наверняка это временно, так что приготовьтесь видеть больше рекламы в App Store.

App Store
Иллюстрация с сайта «Код Дурова»


Очевидно, что таким образом Apple хочет увеличить выручку от своей рекламной платформы Apple Search Ads. С помощью этой платформы разработчики могут делать свои приложения и игры более заметными, продвигая их по определённым ключевым словам. Кроме того, Apple продолжает точно так же продвигать свои собственные приложения (Apple Music, Apple Arcade и т. д.)

Судя по недавнему финансовому отчёту, Apple всё меньше зависит от выпуска айфонов и гаджетов в целом. Компания получает всё больше денег от своих сервисов, в первом квартале 2021 года выручка от них оказалась рекордной и составила 16,9 миллиарда долларов (или 18,9% от общей суммы выручки). При этом Apple получает больше половины доходов (если точнее — 53,5%) от продажи смартфонов.



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