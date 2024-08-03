В App Store тихо пришло приложение «Газпромбанка», а вы и не знали. Вот ссылка

Олег

ГПБ


Российский «Газпромбанк» сумел опубликовать свое новое iOS-приложение в Apple App Store, и прямо сейчас его можно скачать. Утилита полностью дублирует оригинальную.

Приложение называется «Спутник по вопросам». Оно маскируется под консультационный сервис, а описании можно найти загадочные «заклинания» вроде «Сконцентрируйся на вопросе и потряси свой телефон. Пока ты трясешь, твое сердце уже дает правильный ответ. И если твой разум согласен с ответом – действуй!». Судя по истории версий, утилита находится в магазине уже достаточно давно. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

ГПБ

Приложение пришло на смену удаленному Millioner Consulting, которое уже не запускается у большинства пользователей. Ссылка на «Спутник» предоставляется прямо в старом приложении, так что сомнений в оригинальности быть не может. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В App Store появилось фейковое приложение «Т-Банка». Не ставьте, оно всё украдёт
В App Store появились фейковые приложения ВТБ и «Тинькофф»
В App Store появилось фейковое приложение «Сбербанка»

Рекомендации

Рекомендации

HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали
«Сбербанк» нашёл лазейку в новых правилах перевода денег по СБП — стало безопасно, но неудобно
Павел Дуров забил последний гвоздь в крышку гроба Signal. Теперь этому мессенджеру конец
«Почта России» упростила получение писем и посылок — не нужен ни паспорт, ни код из SMS или пуша

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5931
Вася Вотафаков
Так оно вроде давно там появилось ☺️
51 минуту назад
#