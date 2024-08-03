В App Store тихо пришло приложение «Газпромбанка», а вы и не знали. Вот ссылка

Российский «Газпромбанк» сумел опубликовать свое новое iOS-приложение в Apple App Store, и прямо сейчас его можно скачать. Утилита полностью дублирует оригинальную.
Приложение называется «Спутник по вопросам». Оно маскируется под консультационный сервис, а описании можно найти загадочные «заклинания» вроде «Сконцентрируйся на вопросе и потряси свой телефон. Пока ты трясешь, твое сердце уже дает правильный ответ. И если твой разум согласен с ответом – действуй!». Судя по истории версий, утилита находится в магазине уже достаточно давно.
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Приложение пришло на смену удаленному Millioner Consulting, которое уже не запускается у большинства пользователей. Ссылка на «Спутник» предоставляется прямо в старом приложении, так что сомнений в оригинальности быть не может.