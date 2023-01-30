В App Store вернулось важное российское приложение. Скачайте, пока не удалили

Авиакомпания Utair разместила в Apple App Store обновленное приложение для своих клиентов взамен ранее удаленного. Об этом сообщает сама компания.
Напомним, что США ввели санкции против Utair 7 апреля 2022 года. Спустя три недели, 27 апреля, фирменное приложение авиакомпании было удалено из Apple App Store. Позже, в августе, Utair предупредил клиентов о полном отключении утилиты для iOS — она перестала работать с 19 августа 2022 года.
Теперь приложение Utair вернулось в App Store в новом виде. Теперь оно называется «Уютное небо», а в качестве разработчика указан TS TECHNIK. Утилиту можно скачать без опаски, поскольку её рекомендует сама авиакомпания. По её заявлению, «Уютное небо» позволяет покупать билеты, регистрироваться на рейс, выбирать дополнительные услуги и участвовать в программе лояльности.
Судя по опыту СБОЛа, «Деньги пришли» и других приложений-заменителей от российских компаний, «Уютное небо» продержится в App Store недолго. Так что обязательно скачайте его как можно скорее, если пользуетесь услугами Utair, и законсервируйте его на будущее.
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