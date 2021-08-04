





«Яндекс» добавил «Картам» и «Навигатору» поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto. Теперь водители могут строить маршруты и искать места прямо на экранах своих автомобилей. Это доступно с подпиской «Яндекс Плюс», которая также даёт возможность слушать музыку и получать кешбэк в «Яндекс.Заправках». Три месяца «Плюса» будут бесплатными, если оформить подписку в приложении «Яндекс.Карт» или «Навигатора».В Apple Carplay и Android Auto для автомобилистов доступны основные функции «Карт» и «Навигатора». То есть можно находить адреса и организации, выбирать маршруты с учётом пробок. А ещё получать подсказки по пути, причём предупреждения про скоростные ограничения и камеры работают даже без построенного маршрута. Кроме того, есть быстрый доступ к местам в закладках, на карте отображаются пробки и дорожные события.Встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — недоступны с экрана автомобиля из-за правил CarPlay и Android Auto. Но разработчики «Яндекса» добавили кнопку «Продолжить в телефоне». По нажатию на неё можно переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по построенному маршруту.







«Добавление „Карт“ и „Навигатора“ в Apple CarPlay и Android Auto — важный для нас этап. Мы старались максимально сохранить то, за что пользователи любят нашу навигацию: дизайн, точные предупреждения о камерах и пробках, удобные маршруты. Также мы хотим, чтобы пользователи оценили преимущества всей экосистемы Яндекса. С Плюсом у водителя будет и навигация на экране автомобиля, и возможность слушать музыку без рекламы, а ещё кешбэк в Яндекс.Заправках», — рассказал Олег Левчук, руководитель «Яндекс.Карт» и «Навигатора».

«Яндекс.Карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Они прокладывают маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают их о камерах, авариях и ремонтных работах.





