Apple вслед за версией для разработчиков выпустила публичные бета-варесии iOS 14.5. С подробным списком изменений вы можете ознакомиться из нашей заметки. Помимо этого, в апдейте обнаружили интересное нововведение для Apple Music.
Начиная с iOS 14.5 Beta 2 подписчики сервиса Apple Music смогут делиться текстами песен, а также отрывками из треков. Это можно сделать с помощью долго нажатия по тексту музыкальной композиции в приложении сервиса, после этого появится меню «Поделиться» и нужно будет выбрать назначение. Также имеется возможность расшаривания в истории Instagram.
При отправке текста песни или куска трека через iMessage в чате появится карточка Apple Music, позволяющая получателю воспроизвести полученный фрагмент с помощью кнопки Play. Для пересылки можно выбирать до 5 строк текста.
Ранее предполагалось, что изменения в Apple Music во второй бета-версии iOS 14.5 включают только некоторые дополнительные жесты интерфейса для воспроизведения и постановки песен в очередь, а также некоторые незначительные косметические изменения. Установить обновление могут все желающие при наличии профиля тестера.
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Начиная с iOS 14.5 Beta 2 подписчики сервиса Apple Music смогут делиться текстами песен, а также отрывками из треков. Это можно сделать с помощью долго нажатия по тексту музыкальной композиции в приложении сервиса, после этого появится меню «Поделиться» и нужно будет выбрать назначение. Также имеется возможность расшаривания в истории Instagram.
При отправке текста песни или куска трека через iMessage в чате появится карточка Apple Music, позволяющая получателю воспроизвести полученный фрагмент с помощью кнопки Play. Для пересылки можно выбирать до 5 строк текста.
Ранее предполагалось, что изменения в Apple Music во второй бета-версии iOS 14.5 включают только некоторые дополнительные жесты интерфейса для воспроизведения и постановки песен в очередь, а также некоторые незначительные косметические изменения. Установить обновление могут все желающие при наличии профиля тестера.
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