В Apple Music незаметно появилось очень приятное улучшение



Компания Apple представила опцию Smart Crossfade для своего музыкального стриминга. О ней написали в Phone Arena.



Согласно источнику, Smart Crossfade появился в iOS 18 и сама Apple это нововведение никак не анонсировала. Фича является логическим продолжением Crossfade в iOS 17, став еще лучше и приятнее в работе. Главная задача этих опций — обеспечить плавный переход между треками во время прослушивания, поскольку многим пользователям не нравится ждать затухания песни и паузу перед следующей.







Smart Crossfade должна будет сделать плавные переходы интеллектуальными. Опция сама будет распознавать момент, когда артист заканчивает петь, и использовать последнее слово как сигнал к началу перехода на следующий трек. При этом звучание альбомов, треки которых задуманы как одна непрерывная связная линия, искажаться не будет.



Smart-опция активируется после включения обычного Crossfade в настройках Apple Music на iOS 18 Developer Beta 2.