В Apple Music незаметно появилось очень приятное улучшение

Олег

Фото: Unsplash


Компания Apple представила опцию Smart Crossfade для своего музыкального стриминга. О ней написали в Phone Arena.

Согласно источнику, Smart Crossfade появился в iOS 18 и сама Apple это нововведение никак не анонсировала. Фича является логическим продолжением Crossfade в iOS 17, став еще лучше и приятнее в работе. Главная задача этих опций — обеспечить плавный переход между треками во время прослушивания, поскольку многим пользователям не нравится ждать затухания песни и паузу перед следующей.

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Smart Crossfade должна будет сделать плавные переходы интеллектуальными. Опция сама будет распознавать момент, когда артист заканчивает петь, и использовать последнее слово как сигнал к началу перехода на следующий трек. При этом звучание альбомов, треки которых задуманы как одна непрерывная связная линия, искажаться не будет.

Smart-опция активируется после включения обычного Crossfade в настройках Apple Music на iOS 18 Developer Beta 2. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

fly666666
+528
fly666666
Мне нрав когда после паузы громкость постепенно нарастает, а не сразу по ушам бьёт. Вроде в эплмьюзик есть такое. Не дождусь когда в яндексмуз сделают
Сегодня в 11:42
#
Tigrolik
+701
Tigrolik
В яндекс музыке тоже есть такая функция. Тоже переключает треки сразу после последнего слова. К счастью срабатывает достаточно редко)
Сегодня в 12:18
#
+308
needmusic
Ребята, я новый в музыке – там что, все ради голоса? Может тогда и вначале обрезать до первой слова весь проигрыш
Сегодня в 12:25
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