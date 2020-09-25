Компания Apple предложила пользователям сервиса Apple Music посмотреть первую в мире оперу, профессионально снятую на iPhone. Произведение называется «Восемь песен из изоляции» (Eight Songs From Isolation).
Автором работы стал дирижер Оливер Зеффман, который собрал вместе восемь композиторов со всего мира, включая Томаса Адеса и Илью Демуцкого. 40-минутную запись срежиссировал Билли Бойд Кейп. Партии в этой опере исполнили британская оперная дива Сара Коннолли, один из самых востребованных академических исполнительниц Йестин Дэвис и победитель Международного конкурса вокалистов Би-би-си «Певец мира» — Андрей Кимач, дебютировавший в 2016 году на сцене Большого Театра в Москве.
Проект создан специально для потокового вещания, а не для живых выступлений. Опера записана в условиях, когда артисты не могли встретиться лично. Зеффман дирижировал оркестром в студии, затем исполнителей снимали на iPhone 11 Pro отдельно, в том числе в их домах. Композиторы выбрали восемь текстов об изоляции, каждый из которых основан на том, что они сами пережили за последние пять месяцев. Над созданием проекта дистанционно работали пятьдесят человек из Северной Америки, Европы, Африки и Азии.
Оливер Зеффман:
«Кризисы часто побуждали художников создавать не только новые творения, но и новые способы работы. Пандемия, охватившая мир, сделала невозможными два фундаментальных требования большинства форм искусства — взаимодействие художников друг с другом, а также художников с аудиторией. Вместо того, чтобы пытаться переформатировать что-то написанное в другом контексте, я чувствовал, что с художественной точки зрения необходимо создать что-то новое и очень важное для нашей текущей ситуации. Музыка — великий объединитель, и я хочу поблагодарить всех, кто собрался вместе, с таким энтузиазмом и преданностью делу, чтобы создать новую оперу, которая, как мы надеемся, найдет отклик у публики и объединит людей по всему миру».
Посмотреть оперу «Восемь песен из изоляции» можно в Apple Music.
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«Роза пахнет розой как ее не назови»,
Так и опера остаётся оперой на что ее не снимай.