«Живые» страницы артистов: теперь артисты смогут выразить свою индивидуальность новыми средствами, добавив движущиеся изображения на страницу своего профиля в Apple Music.

Текст песен: делитесь своими любимыми строчками из песен в «Сообщениях», Facebook и Instagram Stories. Нажав на выделенные строчки, подписчики смогут сразу прослушать конкретный отрывок из песни.

Поиск по музыкальным лейблам: теперь в поле поиска при соответствующем запросе будут предлагаться музыкальные лейблы. Кроме того, новый фильтр по музыкальным лейблам поможет уточнить запрос и найти именно то, что ищете.

Другие альбомы, выпущенные любимым лейблом звукозаписи: в каждом альбоме появится ссылка на страницу соответствующего музыкального лейбла, которую можно найти чуть ниже списка треков.

Специально для вас: теперь ещё легче запустить персональные миксы и плейлисты благодаря быстрому доступу к разделу «Специально для вас» из медиатеки.

Чарты городов и новые функции доступны всем подписчикам Apple Music с 26 апреля. Те, кто не являются пользователями Apple Music, смогут посмотреть чарты городов и послушать отрывки песен на сайте







В сервисе Apple Music появились чарты городов мира, включая Москву и Санкт-Петербург. В отличие от стандартных чартов, которые ранжируют песни по количеству прослушиваний, новые чарты городов предлагают список 25 самых популярных треков на основе стримов и дополнительных критериев. Этот подход позволяет определить локальные тренды в музыке, подчеркнуть местную культуру и сформировать музыкальное представление о городах. Благодаря этим чартам, будут услышаны не только мировые звёзды, но и локальные исполнители, только набирающие популярность.Чарты городов обновляются ежедневно. Их можно найти на странице «Чарты» в Apple Music и через вкладки «Обзор» и «Поиск». Кроме того, можно попросить Siri включить самые популярные треки интересующего вас города. Чарт любого города можно добавить в медиатеку, загрузить для прослушивания в офлайн-режиме и отправить друзьям.Apple Music также позволяет слушать самые популярные треки в категории «Топ-100 дня» во всем мире и в каждой из 116 стран, где он доступен, по отдельности, знакомиться со топ-списками песен, альбомов и видео в разных жанрах и изучать плейлисты с чартами в Shazam.Подписчикам Apple Music стали доступны новые функции:Нововведения доступны на всех поддерживаемых платформах: iOS, iPadOS, macOS, tvOS, CarPlay, Apple Watch, вебе и ПК-версии, смартфонах и планшетах с Android, Android Auto и определенных TV-приставках.