В Apple Music появились плейлисты с концертными треками

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Компания Apple представила новую функцию, которая позволяет всем музыкантам создавать в Apple Music плейлисты на основе списка композиций для предстоящих и уже прошедших концертов.Благодаря этому нововведению, фанаты будут знать, какие именно песни будут исполнятся на определённом концерте. Также они смогут найти композиции, которые прозвучали на предыдущих выступлениях. Новые плейлисты будут отображаться на странице артистов в Apple Music, на странице концерта в Shazam и в поиске Spotlight на iOS. Нововведение доступно в сервисе Apple Music for Artists.Уже сейчас в Apple Music доступно более 450 сет-листов популярных музыкантов, включая Тейлор Свифт, Beyonce и Post Malone.