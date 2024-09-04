В Apple Music появились уникальные плей-листы «под настроение»

Компания Apple запустила новые станции в своём стриминговом сервисе Apple Music. Они пытаются подобрать идеальные композиции под настроение слушателя.
Сам раздел можно найти в приложении Apple Music > Главная > Под настроение. Тут доступны станции:
- «Для хорошего настроения» — весёлая музыка с позитивной атмосферой;
- «Для расслабления» — музыка, которая поможет вам успокоиться;
- «Для концентрации» — музыка, которая поможет вам сосредоточиться на текущей задаче;
- «Заряд энергии» — бодрая музыка, которая заставит вас двигаться;
- «Меланхолия» — мрачная музыка, которая поможет вам погрузиться в уныние;
- «О любви» — весёлая музыка про любовь;
- «Для разбитых сердец» — печальные песни про любовь.
Apple заявляет, что станции настроения персонализируются на основе вашей истории прослушивания Apple Music, и постоянно пополняются новыми песнями. На российских аккаунтах Apple ID эти станции также доступны.
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