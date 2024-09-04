В Apple Music появились уникальные плей-листы «под настроение»

Фархад
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Компания Apple запустила новые станции в своём стриминговом сервисе Apple Music. Они пытаются подобрать идеальные композиции под настроение слушателя.

Сам раздел можно найти в приложении Apple Music > Главная > Под настроение. Тут доступны станции:
  • «Для хорошего настроения» — весёлая музыка с позитивной атмосферой;
  • «Для расслабления» — музыка, которая поможет вам успокоиться;
  • «Для концентрации» — музыка, которая поможет вам сосредоточиться на текущей задаче;
  • «Заряд энергии» — бодрая музыка, которая заставит вас двигаться;
  • «Меланхолия» — мрачная музыка, которая поможет вам погрузиться в уныние;
  • «О любви» — весёлая музыка про любовь;
  • «Для разбитых сердец» — печальные песни про любовь.


Apple заявляет, что станции настроения персонализируются на основе вашей истории прослушивания Apple Music, и постоянно пополняются новыми песнями. На российских аккаунтах Apple ID эти станции также доступны.

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