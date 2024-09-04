В Apple Music появились уникальные плей-листы «под настроение»

«Для хорошего настроения» — весёлая музыка с позитивной атмосферой;

«Для расслабления» — музыка, которая поможет вам успокоиться;

«Для концентрации» — музыка, которая поможет вам сосредоточиться на текущей задаче;

«Заряд энергии» — бодрая музыка, которая заставит вас двигаться;

«Меланхолия» — мрачная музыка, которая поможет вам погрузиться в уныние;

«О любви» — весёлая музыка про любовь;

«Для разбитых сердец» — печальные песни про любовь.

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Компания Apple запустила новые станции в своём стриминговом сервисе Apple Music. Они пытаются подобрать идеальные композиции под настроение слушателя.Сам раздел можно найти в приложении Apple Music > Главная > Под настроение. Тут доступны станции:Apple заявляет, что станции настроения персонализируются на основе вашей истории прослушивания Apple Music, и постоянно пополняются новыми песнями. На российских аккаунтах Apple ID эти станции также доступны.