Слух подтвердился — компания Apple анонсировала появление в Apple Music поддержки формата без потери качества. Кроме того, некоторые релизы будут звучать в формате объёмного звучания Dolby Atmos.
Самое приятное — за эти возможности не придётся доплачивать, они будут доступны всем пользователям с сохранением прежней абонентской платы.
Начиная с июня пользователи Apple Music получат доступ примерно к 75 миллионам песен в lossless-формате. По умолчанию стриминг без потери качества будет включен при использовании наушников AirPods и Beats, оснащённых чипом H1 или W1. Новейшие модели iPhone, iPad и Mac смогут воспроизводить через динамики объёмный звук формата Dolby Atmos.
Включить повышенное качеству звучания можно будет через настройки приложения. Там же будет доступен выбор, когда использовать такое качество: при подключении к Wi-Fi, сотовой сети или при скачивании треков на устройство.
В Apple Music будут реализованы различные стандарты lossless-звучания — от CD-качества (16 бит, 44,1 кГц), нативно для устройств Apple (24 бита, 48 кГц) и высокое разрешение (24 бита, 192 кГц). Для возможности прослушивания музыки с максимальным качеством может потребоваться дополнительное оборудование — например, совместимая звуковая карта или USB-конвертер с поддержкой необходимой частоты дискретизации.
То, что Apple не будет брать дополнительные деньги за доступ к lossless-музыке, очень необычно для индустрии музыкального стриминга. Как правило, сервисы предоставляют такие треки за доплату сверх обычной абонентской платы.
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И вот теперь буду наблюдать — как быстро моя личная медиатека в Tidal переведется в HD качество у Apple…
PS. А вообще-то — «выживет один»)) Надеюсь, это будет Apple, — просто из-за игнора Тидал-ом России.
Но:
— стриминг их в моих девайсах не поддерживается (кроме HiFi плейера от Сони);
— и они дороже (семейного HD экаунта нет; не гибкая политика по числу подключенных систем; берут 255 руб за HD).
Вы чего то не поняли