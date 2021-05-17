Apple Music

Слух подтвердился — компания Apple анонсировала появление в Apple Music поддержки формата без потери качества. Кроме того, некоторые релизы будут звучать в формате объёмного звучания Dolby Atmos.

Самое приятное — за эти возможности не придётся доплачивать, они будут доступны всем пользователям с сохранением прежней абонентской платы.

Начиная с июня пользователи Apple Music получат доступ примерно к 75 миллионам песен в lossless-формате. По умолчанию стриминг без потери качества будет включен при использовании наушников AirPods и Beats, оснащённых чипом H1 или W1. Новейшие модели iPhone, iPad и Mac смогут воспроизводить через динамики объёмный звук формата Dolby Atmos.

Включить повышенное качеству звучания можно будет через настройки приложения. Там же будет доступен выбор, когда использовать такое качество: при подключении к Wi-Fi, сотовой сети или при скачивании треков на устройство.

В Apple Music будут реализованы различные стандарты lossless-звучания — от CD-качества (16 бит, 44,1 кГц), нативно для устройств Apple (24 бита, 48 кГц) и высокое разрешение (24 бита, 192 кГц). Для возможности прослушивания музыки с максимальным качеством может потребоваться дополнительное оборудование — например, совместимая звуковая карта или USB-конвертер с поддержкой необходимой частоты дискретизации.

То, что Apple не будет брать дополнительные деньги за доступ к lossless-музыке, очень необычно для индустрии музыкального стриминга. Как правило, сервисы предоставляют такие треки за доплату сверх обычной абонентской платы.



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Источник:

The Verge The Verge

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