



Сервис Apple Music запустил первое радиошоу в России — «Музыкальный базар». Это еженедельное шоу Басты, в котором он вместе с соведущими Кариной и Сэмом будут обсуждать музыку и артистов, перспективы и тренды и новости индустрии. Они также будут ставить в эфире треки, которые их вдохновляют.



По вторникам в студию будет приходить гость, который представит одну из своих композиций и трек восходящей звезды. Каждый выпуск включает звонок по FaceTime с международным артистом или кем-то из других радиоведущих Apple Music. Все треки из шоу можно найти специальном плейлисте, который обновляется каждую неделю. Все выпуски можно будет слушать в прямом эфире или в записи в любое время.



В августе 2020 года Apple запустила радио Apple Music 1, которое предлагает трансляции из студий в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле и Лондоне. Слушатели могут виртуально присутствовать на интервью с музыкантами и узнавать новости, а исполнители — представлять новинки и общаться с поклонниками. Передачи на Apple Music 1 ведут Зейн Лоу, Эбро Дарден, Брук Риз, Дотти, Хануман Уэлч, Мэтт Уилкинсон, Надеска, Ребекка Джадд, Трэвис Миллс. Здесь транслируются шоу с участием таких знаменитостей, как Экшен Бронсон, Билли Айлиш, Элтон Джон, Джо Кэй, Лил Уэйн, Фрэнк Оушен, Винс Стейплс и The Weeknd, а также выпуски новостей, которые представляют Aitch, Кервин Фрост, HAIM, Леди Гага, Найл Роджерс, Трэвис Скотт, Чарли Сло, Young M.A и многие другие.



На Apple Music 1 представлены несколько передач, посвящённых латинской музыке, в том числе шоу от Джея Бальвина, а также полюбившиеся публике ¡Dale Play! с Сандрой Пенья и La Fórmula Radio с Эль Гуру. Кроме того, можно послушать Africa Now Radio с Cuppy — передачу, в которой звучат африканские ритмы. Некоторые выпуски шоу доступны в России в записи.







