В Apple обсуждают покупку Perplexity

Один из самых известных ИИ может стать опорой для «яблочных» гаджетов.
Потенциальное слияние или поглощение компании в Perplexity не подтвердили и отрицают факт каких-либо переговоров с Apple на эту тему. «Купертиновцы» комментировать предположения Гурмана отказались.
Кроме того покупку осложняют два аспекта. Во-первых, Apple могут заставить отказаться от сотрудничества с Google, в ходе антимонопольного дела. Потеря такой сделки заберет из кошелька компании порядка $20 млрд в год.
Во-вторых, Apple не единственная, кто присматривается к Perplexity AI. На сотрудничество со стартапом и интеграцию умных инструментов претендует Samsung.
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