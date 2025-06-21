В Apple обсуждают покупку Perplexity

Артем
rtjrtjartjartjs.jpg

Один из самых известных ИИ может стать опорой для «яблочных» гаджетов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Марка Гурмана, руководство Apple рассматривает покупку Perplexity AI — одного из наиболее успешных ИИ с функцией поисковика. Журналист подчеркнул, что переговоры находятся на очень ранней стадии, что не гарантирует сделку между компаниями. 

Потенциальное слияние или поглощение компании в Perplexity не подтвердили и отрицают факт каких-либо переговоров с Apple на эту тему. «Купертиновцы» комментировать предположения Гурмана отказались.

Кроме того покупку осложняют два аспекта. Во-первых, Apple могут заставить отказаться от сотрудничества с Google, в ходе антимонопольного дела. Потеря такой сделки заберет из кошелька компании порядка $20 млрд в год.

Во-вторых, Apple не единственная, кто присматривается к Perplexity AI. На сотрудничество со стартапом и интеграцию умных инструментов претендует Samsung.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Представлен Perplexity Labs — инструмент, который лишит работы многих
WSJ: китайские инженеры тайком вывозят нейросети в чемоданах, чтобы обойти санкции
В приложении Gemini появилась долгожданная опция, причем совершенно бесплатно

Рекомендации

Рекомендации

Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии