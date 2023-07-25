В Apple Safari и Google Chrome появился ChatGPT



Компания Microsoft начала развертывание своего чат-бота в сторонних браузерах. Об этом пишет Engadget.



Впервые Bing Chat появился в собственном браузере Microsoft — Edge. Теперь же пообщаться с нейросетью можно и в двух других браузерах. Напомним, что Bing Chat работает на базе ChatGPT и использует технологию GPT-4.







Пользователи Google Chrome и Apple Safari по всему миру начали получать доступ к чат-боту Bing — он появляется на главной странице поисковика от Microsoft. Правда, компания установила несколько ограничений:



Обязательная авторизация в аккаунте live.com

2000 слов в ходе сеанса вместо 4000 в Edge

Диалог обнуляется после 5 запросов вместо 30 в Edge

Постоянная реклама браузера Edge.

Неоспоримым преимуществом чат-бота Bing является использование Пользователи Google Chrome и Apple Safari по всему миру начали получать доступ к чат-боту Bing — он появляется на главной странице поисковика от Microsoft. Правда, компания установила несколько ограничений:Неоспоримым преимуществом чат-бота Bing является использование новейшей технологии GPT-4 , тогда как в самом ChatGPT её можно попробовать только с платной подпиской. На текущий момент функция находится в стадии развертывания, всем пользователям Chrome и Safari она станет доступна в течение ближайших недель.