Как заметил сайт iPhones.ru, в новых релизах на стриминговом сервисе Apple TV+ отсутствует русскоязычная дорожка или субтитры. Они также стали пропадать из уже существующих фильмов и сериалов (хотя это начало происходить ещё весной).
В разделе «Скоро в Apple TV+» дубляж на русском языке заявлен только для одной новинки — фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом. Вероятно, компания Apple перестала сотрудничать с российскими студиями озвучания, но некоторые контракты всё же остались, либо дубляж был записан уже давно.
Примечательно, что часть сериалов выходили на Apple TV+ с озвучкой на русской, а с выпуском новых сезонов она пропала. У некоторых релизов есть субтитры, то есть россияне всё же могут смотреть их без ущерба для понимания происходящего на экране.
В Apple TV+ перестали появляться фильмы и сериалы на русском языке
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides