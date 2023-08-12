В Apple TV+ перестали появляться фильмы и сериалы на русском языке





Как заметил сайт iPhones.ru, в новых релизах на стриминговом сервисе Apple TV+ отсутствует русскоязычная дорожка или субтитры. Они также стали пропадать из уже существующих фильмов и сериалов (хотя это начало происходить ещё весной).



В разделе «Скоро в Apple TV+» дубляж на русском языке заявлен только для одной новинки — фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом. Вероятно, компания Apple перестала сотрудничать с российскими студиями озвучания, но некоторые контракты всё же остались, либо дубляж был записан уже давно.



Примечательно, что часть сериалов выходили на Apple TV+ с озвучкой на русской, а с выпуском новых сезонов она пропала. У некоторых релизов есть субтитры, то есть россияне всё же могут смотреть их без ущерба для понимания происходящего на экране.

