





25 сентября в сервисе Apple TV+ состоится мировая премьера восьмисерийного шпионского триллера «Тегеран» от сценариста сериала «Фауда» Моше Зондера. В день премьеры будут представлены три эпизода проекта. Остальные пять будут выходить еженедельно по пятницам.«Тегеран» рассказывает захватывающую историю агента Моссада, которая под прикрытием выполняет опасную миссию в Тегеране. Главные роли исполнили молодая израильская актриса Нив Султан (“Flawless”, “She Has It”, “Temporarily Dead”), Шон Туб (“Homeland”, “Crash”), Навид Негахбан (“Homeland”, “Legion”, “Aladdin”), Шервин Аленаби, Лираз Чархи и Менаше Ной.«Тегеран» стал результатом совместной работы Apple, Cineflix Rights и израильской сети Kan 11. Создатели сериала — Моше Зондер, Дана Иден и Маор Кон, режиссер Даниэль Сыркин. Исполнительными продюсерами сериала являются Моше Зондер, Дана Иден, Шула Шпигель, Алон Аранья, Жюльен Леру, Питер Эмерсон и Эльдад Кобленц.