В Apple TV+ скоро появится реклама

Фархад
ATV

Компания Apple продумывает варианты внедрения рекламы в свой стриминговый сервис Apple TV+. Пока это нововведение будут тестировать на пользователях из Великобритании.

По данным инсайдеров, Apple ведёт переговоры с Исследовательским центром аудитории телерадиовещателей Великобритании (BARB) с целью изучения необходимых методов сбора данных для мониторинга результатов рекламы. Судя по всему, производитель iPhone собрался последовать примерам конкурентов в лице Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video, у которых уже давно есть реклама.

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Вслед за Великобританией, Apple хочет запустить показ рекламы и в США. Компания провела аналогичные обсуждения с американскими рейтинговыми организациями.

Вполне вероятно, что компания запустит более дешёвую подписку на свой стриминговый сервис, но в нём будет показываться реклама. Netflix и Disney+ активно эксплуатируют подобные тарифы уже больше года, что позволило им нарастить базу подписчиков и увеличить доход.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3689
kardigan
Платить за подписку и смотреть рекламу? Мудро придумано 🫣
Вчера в 17:18
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tellurian
+1639
tellurian kardigan
Он. Занимают в чаша меньше 10% рынка. Проект убыточен. Пытаются снизить.
Вчера в 20:20
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