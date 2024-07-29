В Apple TV+ скоро появится реклама

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Компания Apple продумывает варианты внедрения рекламы в свой стриминговый сервис Apple TV+. Пока это нововведение будут тестировать на пользователях из Великобритании.По данным инсайдеров, Apple ведёт переговоры с Исследовательским центром аудитории телерадиовещателей Великобритании (BARB) с целью изучения необходимых методов сбора данных для мониторинга результатов рекламы. Судя по всему, производитель iPhone собрался последовать примерам конкурентов в лице Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video, у которых уже давно есть реклама.Вслед за Великобританией, Apple хочет запустить показ рекламы и в США. Компания провела аналогичные обсуждения с американскими рейтинговыми организациями.Вполне вероятно, что компания запустит более дешёвую подписку на свой стриминговый сервис, но в нём будет показываться реклама. Netflix и Disney+ активно эксплуатируют подобные тарифы уже больше года, что позволило им нарастить базу подписчиков и увеличить доход.