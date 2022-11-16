В Apple Watch скоро появится новая тренировка





В третьей бета-версии watchOS 9.2 для разработчиков появилась новая тренировка Race Route, предназначенная для бегунов и велосипедистов.



Race Route позволяет соревноваться с самим собой на уже пройденном маршруте, который пользователь задаёт на Apple Watch во время бега на открытом воздухе или езде на велосипеде.



Функция Race Route станет доступна всем пользователям Apple Watch Series 4 и более новых моделей смарт-часов позже в этом году с релизом watchOS 9.2.



Кроме того, в watchOS 9.2 представлена ​​поддержка нового стандарта устройств умного дома Matter, которая также была добавлена ​​в iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura.