Fall Guys: Ultimate Knockout and Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered are your PS Plus games for August. Full details: https://t.co/YMdv5fdG58 pic.twitter.com/0oAfSfxA7c — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2020







Sony опубликовала список бесплатных игр августа для подписчиков PlayStation Plus. В последний месяц лет пользователи получат Frantics («Безумцы») и Fall Guys.Не обошлось без региональных замен. Во всём остальном мире компания раздаст ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, а в России было решено вместо неё раздать «Безумцев», поскольку Sony «перестраховалась» и не выпустила официально в местном PS Store игру от Activision.Отдельно хочется отметить, что решение не выпускать игру в российском PlayStation Store приняла именно Sony. На ПК и Xbox One ремастер Modern Warfare 2 доступен без каких-либо ограничений. Скорее всего, это было сделано из-за наличия миссии «No Russian» («Ни слова по-русски»), в котором демонстрируется теракт в вымышленном аэропорту.Российские пользователи PS Plus запустили на сайте change.org петицию с требованием полноценной замены игр августа. На момент публикации было 12 подписей.Как считаете, в августе российские подписчики сервиса получат равноценную замену? Поделитесь своим мнением в комментариях.