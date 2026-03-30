Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов площадки

Александр
«Авито Реклама» расширила набор аналитических инструментов. Продавцы, реклама которых показывается на площадке и ведет пользователей на магазины внутри «Авито», могут оценивать эффективность рекламных кампаний по ключевым для бизнеса метрикам. Среди них: подписки на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе.

Раньше продавцы технологической платформы «Авито» анализировали итоги кампаний по количеству показов баннеров и кликов по ним. Теперь предприниматели могут оценивать эффективность кампаний по параметрам, которые напрямую влияют на бизнес, и своевременно оптимизировать настройки.
 

«Чем проще предпринимателю запустить и оптимизировать рекламу, тем быстрее растет его бизнес. По данным РБК, „Авито“ является самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении», — комментирует директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Проверить расширенные показатели кампании можно в разделе «Статистика» рекламного кабинета. Новые метрики отображаются как на уровне всей кампании, так и в разрезе рекламных групп.
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также