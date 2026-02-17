Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В автосалоны РФ привезли первую двутопливную Lada Vesta CNG

Олег


Российский автоконцерн начал отгружать дилерам двутопливную версию своего седана Vesta. Об этом пишет «Автостат». 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, Lada Vesta CNG начала поступать в автосалоны — первые авто уже приехали в дилерские центры Санкт-Петербурга. Машина не имеет прямых конкурентов на российском рынке благодаря битовливной системе и относительно щадящему ценнику. 

Под капотом Vesta CNG — бензиновый 1,6-литровый мотор, на который с завода установлено газобалонное оборудование (ГБО) 4-го поколения на 90 литров с распределенным впрыском, работающее на метане. Предусмотрен режим дополнительной подачи бензина для повышения динамики авто при необходимости. Одна заправка газом обеспечит запас хода порядка 320 км, а вместе с бензином он составляет около 1000 км. 

Lada Vesta CNG доступна в четырех комплектациях, а ценник стартует с 1,881 млн. рублей. Ожидается, что новинку оценят таксисты и работники курьерских служб, так как в их случае экономия на топливе напрямую влияет на заработок. 
0
Источник:
Автостат
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Плюсы и минусы Lada Iskra по сравнению с китайскими авто
Lada придумала для «Гранты» новое название. Ни за что не угадаете!
Видели автомобили Lada на сайте Apple? Ждем Iskra и Aura

Рекомендации

Рекомендации

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+149
olegvl2
😂😂😂
4 минуты назад
#