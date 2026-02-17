В автосалоны РФ привезли первую двутопливную Lada Vesta CNG

Российский автоконцерн начал отгружать дилерам двутопливную версию своего седана Vesta. Об этом пишет «Автостат».
Под капотом Vesta CNG — бензиновый 1,6-литровый мотор, на который с завода установлено газобалонное оборудование (ГБО) 4-го поколения на 90 литров с распределенным впрыском, работающее на метане. Предусмотрен режим дополнительной подачи бензина для повышения динамики авто при необходимости. Одна заправка газом обеспечит запас хода порядка 320 км, а вместе с бензином он составляет около 1000 км.
Lada Vesta CNG доступна в четырех комплектациях, а ценник стартует с 1,881 млн. рублей. Ожидается, что новинку оценят таксисты и работники курьерских служб, так как в их случае экономия на топливе напрямую влияет на заработок.