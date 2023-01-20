В Беларуси представили прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»

Олег

Горизонт


Белорусская компания «Горизонт» представила новый телевизор, который назвала «прозрачным». Анонс состоялся на выставке научно-технических достижений в Минске.

В ходе мероприятия генеральный директор «Горизонта» Юрий Предко презентовал президенту Беларуси Александру Лукашенко новую разработку компании — прозрачный OLED-телевизор. Он сказал, что это «OLED с прозрачной пленкой» и назвал девайс «технологией послезавтрашнего дня»:
«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ». 
Горизонт

Никаких других подробностей о новом телевизоре не предоставлено. В ходе той же выставки Александр Лукашенко заявил, что в его кабинете установили ноутбук Horizont взамен лэптопа от Apple. В декабре 2022 года в одном из минских ТЦ открылась точка продаж таких ноутбуков, однако спустя несколько дней её свернули по неизвестным причинам. 

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Источник:
«Пул Первого»
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