В Беларуси представили прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»



Белорусская компания «Горизонт» представила новый телевизор, который назвала «прозрачным». Анонс состоялся на выставке научно-технических достижений в Минске.



В ходе мероприятия генеральный директор «Горизонта» Юрий Предко презентовал президенту Беларуси Александру Лукашенко новую разработку компании — прозрачный OLED-телевизор. Он сказал, что это «OLED с прозрачной пленкой» и назвал девайс «технологией послезавтрашнего дня»:



«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ».