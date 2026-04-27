Минцифры: в белом списке сайтов и приложений остаётся всё меньше места

Министерство цифрового развития заявило, что белый список сайтов и приложений, остающихся доступными при ограничении мобильного интернета, имеет лимит по пропускной способности. По словам ведомства, включение большого количества ресурсов в этот перечень невозможно из-за конструктивных особенностей механизма.
На данный момент в белом списке насчитывается более 500 сервисов, на прошлой неделе он пополнился сайтами добровольческого отряда «ЛизаАлерт», волонтёрской организации «Добро.рф», интернет-энциклопедии «Рувики» и другими.
Для того чтобы организация могла претендовать на включение её сайтов и приложений в белый список, необходимо ходатайство федерального органа исполнительной власти по профилю деятельности, подтверждающее социальную значимость её сервисов. Решение о внесении каждого ресурса принимается при условии соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности. Пропускная способность механизма, как пояснили в Минцифры, допускает только небольшое количество ресурсов.
В то же время президент Владимир Путин, выступая на встрече с членами совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, заявил, что зацикливаться на запретах и ограничениях контрпродуктивно, а излишние барьеры тормозят развитие страны. Глава государства подчеркнул, что законодательство должно быть гибким, прогрессивным и устремлённым в будущее, он призвал парламентариев создавать нормы, способствующие созиданию. По словам Путина, текущие трудности это «явления временные, проходящие, а Россия вечна».