Минцифры: в белом списке сайтов и приложений остаётся всё меньше места

Министерство цифрового развития заявило, что белый список сайтов и приложений, остающихся доступными при ограничении мобильного интернета, имеет лимит по пропускной способности. По словам ведомства, включение большого количества ресурсов в этот перечень невозможно из-за конструктивных особенностей механизма.

