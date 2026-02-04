В «белый список» сайтов внесли службы доставки, банки и СМИ





Перечень цифровых платформ, которые сохраняют доступность в периоды отключений мобильного интернета, был существенно расширен. В «белый список» включены банки, службы доставки, средства массовой информации, государственные и коммерческие сервисы.

Среди финансовых организаций в список вошли банки ВТБ и ПСБ. В категорию логистики добавлены службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат». Расширен список СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», а также дистрибьютор телеканалов «Витрина ТВ». Также в перечень вошли государственные и бизнес-сервисы. Среди них — ряд сервисов Федеральной налоговой службы для налогоплательщиков, Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса и компания «Росагролизинг». Из коммерческих организаций добавлены железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», производитель онлайн-касс «Эвотор», магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», маркетплейс «Мегамаркет», а также ряд региональных правительственных сайтов и сервисов.«Белый список» сайтов формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности. В него включаются наиболее значимые и востребованные российские цифровые платформы, доступ к которым считается критически важным для общества и экономики.