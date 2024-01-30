В бета-версии iOS 17.4 найдено небольшое, но удобное нововведение для всех

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Компания Apple прокачала «Секундомер» в iOS 17.4 Beta 1. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, стандартное приложение «Секундомер» в iOS теперь поддерживает «Эфир активности». Эта функция отображает виджет, обновляющийся в реальном времени — виджет доступен в Dynamic Island на iPhone 14 Pro и новее, а также на локскрине на всех устройствах, совместимых с iOS 17.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Теперь после запуска секундомера отсчет времени будет отображаться на экране блокировке и в «островке» (при его наличии). Помимо отслеживания секунд и минут, пользователю доступны две кнопки: пауза и новый круг. Чтобы закрыть секундомер, нужно поставить его на паузу, а потом смахнуть виджет с экрана.

До сих пор «Эфир активности» поддерживало только приложение «Таймер». Впервые эта фича появилась в iOS 16, но без обновления до iOS 17.4 использовать живой виджет именно для «Секундомера» не получится. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Все нововведения iOS 17.4 — не только для Европы
Раскатай губу, закатай обратно: не ждите установку сторонних приложений на iPhone в России
Новый стилус Apple засветился в iOS 17.4
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России появился новый сервис с доставкой товаров напрямую из Китая
Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой
Эти 39 смартфонов Samsung Galaxy скоро получат OneUI 6.0 и Android 14
Самую свежую Windows 11 23H2 теперь может скачать любой желающий

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
Leonid38ru
А не кто не заметил новую вкладку в настройках-конфиденциальность и безопасность — бесконтактная оплата и NFC???
30 секунд назад
#
Купить рекламу