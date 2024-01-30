В бета-версии iOS 17.4 найдено небольшое, но удобное нововведение для всех

Фото: MacRumors



Компания Apple прокачала «Секундомер» в iOS 17.4 Beta 1. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, стандартное приложение «Секундомер» в iOS теперь поддерживает «Эфир активности». Эта функция отображает виджет, обновляющийся в реальном времени — виджет доступен в Dynamic Island на iPhone 14 Pro и новее, а также на локскрине на всех устройствах, совместимых с iOS 17.







Теперь после запуска секундомера отсчет времени будет отображаться на экране блокировке и в «островке» (при его наличии). Помимо отслеживания секунд и минут, пользователю доступны две кнопки: пауза и новый круг. Чтобы закрыть секундомер, нужно поставить его на паузу, а потом смахнуть виджет с экрана.



До сих пор «Эфир активности» поддерживало только приложение «Таймер». Впервые эта фича появилась в iOS 16, но без обновления до iOS 17.4 использовать живой виджет именно для «Секундомера» не получится.