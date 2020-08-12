Telegram продолжает тестировать видеозвонки. Ранее они появились в версии мессенджера для iOS, а теперь стали доступны в бете на Android.
Бета-версия Telegram выложена не в Play Маркете, а в виде apk-файла в App Center — репозитории Microsoft для сторонних разработчиков. При установке она заменяет собой стабильную сборку приложения.
Для доступа к видеозвонкам необходимо установить Telegram версии 7.0 и ещё раз залогиниться (действующий логин пропадёт при переустановке). Общаться по видеосвязи можно с любым пользователем, у кого установлена свежая бета. Во время видеозвонка можно переключаться между фронтальной и тыльной камерами, отключать видео, мьютить микрофон и сбросить разговор.
В отличие от iOS, Telegram на Android поддерживает режим картинка-в-картинке. Во время разговора нужно нажать на кнопку возврата, тогда мессенджер предложит перейти в настройки и разрешить ему выводить изображение поверх других приложений. При выдаче такого разрешения после нажатия на кнопку возврата во время разговора по видео активируется режим картинка-в-картинке, благодаря чему можно сочетать видеосвязь с работой в любом другом приложении.
Поддержки групповых видеозвонков в Telegram пока нет, хотя разработчики обещали реализовать их в этом году.
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