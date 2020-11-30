Telegram

Разработчики Telegram запустили открытое тестирование одного из самых долгожданных нововведений. В мессендежере появилась групповая видеосвязь, благодаря чему он будет конкурировать с Zoom, Skype и другими подобными проектами.

В настоящее время групповые аудиозвонки реализованы только в бета-версии Telegram для Android, скачать которую можно из официального телеграм-канала. По завершению тестирования они появятся на всех поддерживаемых платформах, включая iOS, iPadOS, Windows, macOS и Linux.

Групповой звонок может начать администратор группы или чата со специальным правом для этого. Есть два варианта звонков: говорить могут все участники и говорить могут только администраторы. Протестировать групповые звонки можно в группе @tginfochat.


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