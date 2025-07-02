В бете iOS 26 появилась полезная новая функция для Wi-Fi

Фархад
Apple


Инсайдер Макс Вайнбах нашёл в бета-версии iOS 26 новую функцию, которая передаёт данные для входа в закрытые сети Wi-Fi на другие устройства с тем же Apple ID.

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В качестве примера Вайнбах показал, что данные Wi-Fi с его iPad в отеле Hilton синхронизировали с iPhone. Никаких данных ему заполнять повторно не пришлось. Для понимания: закрытая сеть Wi-Fi — тип сети, требующий заполнения веб-формы перед получением доступа. Они обычно встречаются в отелях, спортзалах, кофейнях, аэропортах и ​​некоторых других общественных местах. С новой функцией, которая также доступна в macOS 26, пользователи смогут быстрее и проще подключать несколько устройств Apple к этим сетям.

Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg говорил о том, что Apple планирует добавить эту функцию, хоть и во время WWDC 2025 компания о ней умолчала.

Финальный релиз iOS 26 ожидается в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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