Вышла новая версия браузера Opera под номером 68 для ПК. Одним из самых заметных нововведений стал быстрый доступ к основным функция Instagram, таким как новостная лента, истории и сообщения (Direct). Для этого достаточно нажать кнопку на боковой панели.







По сути, новая функция дублирует возможности веб-версии соцсети. Несмотря на это, Opera делает ставку на доступность, предоставляя быстрый доступ к Instagram прямо из боковой панели браузера. Таким образом, с помощью этой новой функции вы сможете полистать ленту, не переключаясь на свой смартфон.



Помимо этого, стоит напомнить, что в браузере имеется встроенный поиск по вкладкам, бесплатный VPN, синхронизация данных и функция экономии батареи.





