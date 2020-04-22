Вышла новая версия браузера Opera под номером 68 для ПК. Одним из самых заметных нововведений стал быстрый доступ к основным функция Instagram, таким как новостная лента, истории и сообщения (Direct). Для этого достаточно нажать кнопку на боковой панели.
По сути, новая функция дублирует возможности веб-версии соцсети. Несмотря на это, Opera делает ставку на доступность, предоставляя быстрый доступ к Instagram прямо из боковой панели браузера. Таким образом, с помощью этой новой функции вы сможете полистать ленту, не переключаясь на свой смартфон.
Помимо этого, стоит напомнить, что в браузере имеется встроенный поиск по вкладкам, бесплатный VPN, синхронизация данных и функция экономии батареи.
По сути, новая функция дублирует возможности веб-версии соцсети. Несмотря на это, Opera делает ставку на доступность, предоставляя быстрый доступ к Instagram прямо из боковой панели браузера. Таким образом, с помощью этой новой функции вы сможете полистать ленту, не переключаясь на свой смартфон.
Помимо этого, стоит напомнить, что в браузере имеется встроенный поиск по вкладкам, бесплатный VPN, синхронизация данных и функция экономии батареи.
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А тут попробовал New Edge и вот уже почти месяц на нём живу и меня устраивает почти полностью. Только 2-3 фич не хватает из Оперы, но привык уже.
Опера, конечно, классная. Но если меня устраивает встроенный в Windows браузер, зачем доустанавливать что-то ещё?!
А по теме: боковая панель в Опере мне не "зашла". Не пользовался ею.