В бумажный российский паспорт начали ставить метку для идентификации в госсистемах



Власти РФ запустили новую систему идентификации граждан посредством уникального номера, проставленного в бумажный паспорт. Об этом пишут несколько СМИ.

«В паспортах будет ставиться новая отметка <...> Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — депутат Панеш.



Использовать номер можно будет в самых разных ситуациях, например, при оформлении льгот и пособий, а также регистрации имущества. По сути она заменяет ИНН, хотя и он тоже останется действителен.





«Обращаться за [отметкой] нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами. Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется — старый штамп остается действительным, и изменения касаются только новых отметок», — депутат Панеш.



Ну и самое главное — отметка ставится добровольно, в МФЦ либо отделах МВД. Заставлять это делать никто не будет.

С 1 января 2026 года любой россиянин по желанию сможет поставить на страницу своего паспорта отметку с уникальным ключом — идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что с его помощью граждане смогут подтверждать свою личность: