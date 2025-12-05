Top.Mail.Ru

В бумажный российский паспорт начали ставить метку для идентификации в госсистемах

Олег
Паспорт

Власти РФ запустили новую систему идентификации граждан посредством уникального номера, проставленного в бумажный паспорт. Об этом пишут несколько СМИ.

С 1 января 2026 года любой россиянин по желанию сможет поставить на страницу своего паспорта отметку с уникальным ключом — идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что с его помощью граждане смогут подтверждать свою личность:

«В паспортах будет ставиться новая отметка <...> Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — депутат Панеш. 

Использовать номер можно будет в самых разных ситуациях, например, при оформлении льгот и пособий, а также регистрации имущества. По сути она заменяет ИНН, хотя и он тоже останется действителен.

«Обращаться за [отметкой] нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами. Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется — старый штамп остается действительным, и изменения касаются только новых отметок», — депутат Панеш. 

Ну и самое главное — отметка ставится добровольно, в МФЦ либо отделах МВД. Заставлять это делать никто не будет. 

0
Источник:
Rg.ru
Комментарии

samOsebe
+669
samOsebe
Потом кто то теряет паспорт и....
2 часа назад в 08:49
#
Шухрат
+180
Шухрат
Нам ставят серийные номера или чего-то не понял?
час назад в 09:52
#
+347
Monder
начНУТ!
18 минут назад
#
+300
acinatnas
Не понимаю. А серийный номер паспорта недостаточно уникален ?
8 минут назад
#