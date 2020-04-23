Компания Activision сообщила о запуске турнира World Championship 2020 Tournament, в призовой фонд которого помимо денежных средств войдут внутриигровые награды. Общий фонд мероприятия составит один миллион долларов, а основным спонсором станет Sony.
Квалификационные матчи начнутся 30 апреля. Они продлятся до 24 мая. Участникам предстоит соревноваться на рейтинговых серверах, где игроки набравшие 80 очков за 10 боёв перейдут на второй этап.
По правилам квалификации, участники не могут использовать дополнительные устройства, например, геймпады и другие контроллеры без согласия администраторов. Помимо этого, не допускается использование эмуляторов с ПК. Во тором этапе игрокам предстоит сформировать команду с другими участниками. Дополнительные подробности о турнире организаторы сообщат позже.
Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS в октябре 2019 года. В игре предусмотрено два режима: классический многопользовательский и королевская битва с картой на 100 игроков. За первую неделю после запуска игру скачали более 100 миллионов раз.
Квалификационные матчи начнутся 30 апреля. Они продлятся до 24 мая. Участникам предстоит соревноваться на рейтинговых серверах, где игроки набравшие 80 очков за 10 боёв перейдут на второй этап.
По правилам квалификации, участники не могут использовать дополнительные устройства, например, геймпады и другие контроллеры без согласия администраторов. Помимо этого, не допускается использование эмуляторов с ПК. Во тором этапе игрокам предстоит сформировать команду с другими участниками. Дополнительные подробности о турнире организаторы сообщат позже.
Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS в октябре 2019 года. В игре предусмотрено два режима: классический многопользовательский и королевская битва с картой на 100 игроков. За первую неделю после запуска игру скачали более 100 миллионов раз.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия