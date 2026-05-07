Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В часах Galaxy Watch обнаружена неожиданная, но крайне полезная функция

Олег

Фото: Unsplash 

Смарт-часы от Samsung умеют предсказывать обмороки, как выяснили в южнокорейском медуниверситете. Подробности в SammyFans. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, Samsung провела совместное клиническое исследование с больницей Кванмён при Университете Чунг-Анг. Оно подтвердило, что часы Galaxy Watch 6 способны прогнозировать вазовагальный обморок с точностью 84,6%, причем делают это примерно за пять минут до начала обморока. То есть, дают пользователю возможность подготовиться. 

В исследовании 132 пациентов с подозрениями на симптомы обмороков использовался датчик PPG, который встроен в Galaxy Watch 6 по умолчанию. Используя данные фотоплетизмографии в сочетании с анализом вариабельности сердечного ритма, часы отслеживали едва заметные изменения сердечно-сосудистой системы — обычно они происходят перед тем, как человек теряет сознание. Затем Samsung передавала эти сигналы в модель прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Следующим шагом, возможно, станет лицензирование и продвижение своей системы обнаружения обмороков со стороны Samsung, подобно тому, как Apple ранее использовала в маркетинге функцию обнаружения падения в Apple Watch. 
0
Источник:
SammyFans
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
5 полезных аксессуаров для Samsung Galaxy. Они прокачают ваш смартфон
Не обновляйте старые часы Galaxy Watch! Они сломаются
Xiaomi представила прямого конкурента Apple Watch и Galaxy Watch

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

kardigan
+4436
kardigan
🤣🤣🤣
18 минут назад
#

Читайте также