В часах Galaxy Watch обнаружена неожиданная, но крайне полезная функция

Смарт-часы от Samsung умеют предсказывать обмороки, как выяснили в южнокорейском медуниверситете.

Согласно источнику, Samsung провела совместное клиническое исследование с больницей Кванмён при Университете Чунг-Анг. Оно подтвердило, что часы Galaxy Watch 6 способны прогнозировать вазовагальный обморок с точностью 84,6%, причем делают это примерно за пять минут до начала обморока. То есть, дают пользователю возможность подготовиться.В исследовании 132 пациентов с подозрениями на симптомы обмороков использовался датчик PPG, который встроен в Galaxy Watch 6 по умолчанию. Используя данные фотоплетизмографии в сочетании с анализом вариабельности сердечного ритма, часы отслеживали едва заметные изменения сердечно-сосудистой системы — обычно они происходят перед тем, как человек теряет сознание. Затем Samsung передавала эти сигналы в модель прогнозирования на основе искусственного интеллекта.Следующим шагом, возможно, станет лицензирование и продвижение своей системы обнаружения обмороков со стороны Samsung, подобно тому, как Apple ранее использовала в маркетинге функцию обнаружения падения в Apple Watch.