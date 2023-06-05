В ChatGPT появилась новая бесплатная функция. Уже можно попробовать!

Популярный чат-бот ChatGPT обзавелся новой полезной возможностью. Об этом пишет Makeusof.
Согласно источнику, речь идет о функции отправки копии чата другим пользователям. Ранее для того, чтобы поделиться своим диалогом с ботом с другими людьми, приходилось делать скриншоты и отправлять их. Теперь же всё стало проще.
Любой пользователь веб-версии ChatGPT теперь может нажать кнопку «Поделиться» внутри чата — система сгенерирует уникальную ссылку и предложит вам изменить название чата. Далее ссылка скопируется в память устройства, и вы можете отправить её кому хотите — друзьям, родным или коллегам.
Получатель перейдет по ссылке и увидит весь диалог между вами и чат-ботом на момент отправки. Если у него есть свой аккаунт ChatGPT, то он сможет продолжить ваш диалог от своего имени (то есть для него будет создана полная копия вашего диалога). Если аккаунта нет, то получатель просто просмотрит чат без возможности взаимодействия с ним.
Имейте в виду, что диалог у получателей ссылки не обновляется автоматически, если вы продолжаете его после её отправки. Чтобы другой человек прочитал обновленую беседу, нужно сгенерировать и отправить ему новую ссылку.
Возможность отправки диалогов на данный момент присутствует только в веб-версии ChatGPT. В ближайшее время её интегрируют в официальное приложение для iOS. Если вы до сих пор не знаете, как пользоваться ChatGPT в России, добро пожаловать в наш подробный гайд.