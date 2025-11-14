В ChatGPT появились групповые чаты

Стартап OpenAI запустил пилотную версию довольно масштабной функции ChatGPT в нескольких регионах. Речь идёт о групповых чатах с нейросетью.
Вот, как это работает: система отслеживает ход беседы и решает, когда отвечать, а когда нет, в зависимости от контекста групповой беседы. Пользователи всегда могут упомянуть ChatGPT в сообщении, чтобы получить ответ нейросети. Разработчики также добавили в чат-бот возможность реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профиля, чтобы создавать из них коллажи в групповой переписке.
Пока групповые чаты в ChatGPT тестируются только в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и на Тайване, но при желании можно сменить регион и получить доступ к этой фиче. OpenAI заявляет, что будет корректировать работу группового чата на основе отзывов пользователей, и со временем доступ к нему получат и другие регионы.
Интересно, что Microsoft недавно представила такую же концепцию в Copilot, но её чат-бот не пользуется особой популярностью.