В ChatGPT появились групповые чаты







Стартап OpenAI запустил пилотную версию довольно масштабной функции ChatGPT в нескольких регионах. Речь идёт о групповых чатах с нейросетью. Стартап OpenAI запустил пилотную версию довольно масштабной функции ChatGPT в нескольких регионах. Речь идёт о групповых чатах с нейросетью.

Это очень крутое и довольно существенное нововведение, учитывая то, как большинство чат-ботов используются сейчас. Групповые чаты работают на основе новой модели GPT-5.1, представленной вчера, и ограничения скорости учитываются только при ответе ChatGPT. Это позволяет пользователям в группе вести обсуждения, не отправляя ChatGPT запросы после каждого сообщения и не достигая лимита использования.Вот, как это работает: система отслеживает ход беседы и решает, когда отвечать, а когда нет, в зависимости от контекста групповой беседы. Пользователи всегда могут упомянуть ChatGPT в сообщении, чтобы получить ответ нейросети. Разработчики также добавили в чат-бот возможность реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профиля, чтобы создавать из них коллажи в групповой переписке.Пока групповые чаты в ChatGPT тестируются только в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и на Тайване, но при желании можно сменить регион и получить доступ к этой фиче. OpenAI заявляет, что будет корректировать работу группового чата на основе отзывов пользователей, и со временем доступ к нему получат и другие регионы.Интересно, что Microsoft недавно представила такую же концепцию в Copilot, но её чат-бот не пользуется особой популярностью.