В чем плюсы и минусы цифрового рубля? Кого и когда заставят им пользоваться? Банк ответил

Некоторое время назад Центробанк РФ начал внедрение в экономику страны третью форму национальной валюты — цифровой рубль. Она дополняет наличные и безналичные рубли, при этом имеет свои плюсы и минусы. Представитель РСХБ разъяснил их на «Хабре».

Сохранность средств гарантирует государство, а не банки

Отсутствует комиссия за платежи и переводы на любые суммы

Оплата налогов и штрафов без комиссии с 1.01.26

Двойная защита от доступа мошенников к средствам, переводы можно отследить.

Начисление процентов на цифровые рубли не предусмотрено, они просто хранятся в «кошельке»

Платить можно не везде — обязательно с 1.09.26 в крупных магазинах, с 2028 будет года во всех

Офлайн-оплаты пока нет, она происходит по QR-коду при условии активного интернет-соединения.

Согласно источнику, некоторые банки уже внедрили платформу для оборота цифровых рублей и для компаний, и для физлиц. В числе его основных особенностей: централизованность, отслеживаемость, независимость от банков. Цифровой рубль эмитируется самим ЦБ и хранится у него же, а частные и госбанки лишь являются «проводниками», то есть помогают проводить операции.Причина внедрения цифрового рубля — снижение роли наличных денег в экономике. Ключевые его преимущества следующие:При этом есть и минусы:Отдельно отмечается, что цифровой рубль не является и не будет обязательным к использованию для физлиц — закон запрещает прямо принуждать граждан к переходу на него.