Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В чем плюсы и минусы цифрового рубля? Кого и когда заставят им пользоваться? Банк ответил

Олег


Некоторое время назад Центробанк РФ начал внедрение в экономику страны третью форму национальной валюты — цифровой рубль. Она дополняет наличные и безналичные рубли, при этом имеет свои плюсы и минусы. Представитель РСХБ разъяснил их на «Хабре». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, некоторые банки уже внедрили платформу для оборота цифровых рублей и для компаний, и для физлиц. В числе его основных особенностей: централизованность, отслеживаемость, независимость от банков. Цифровой рубль эмитируется самим ЦБ и хранится у него же, а частные и госбанки лишь являются «проводниками», то есть помогают проводить операции. 

Причина внедрения цифрового рубля — снижение роли наличных денег в экономике. Ключевые его преимущества следующие: 
  • Сохранность средств гарантирует государство, а не банки
  • Отсутствует комиссия за платежи и переводы на любые суммы 
  • Оплата налогов и штрафов без комиссии с 1.01.26
  • Двойная защита от доступа мошенников к средствам, переводы можно отследить. 


При этом есть и минусы: 
  • Начисление процентов на цифровые рубли не предусмотрено, они просто хранятся в «кошельке» 
  • Платить можно не везде — обязательно с 1.09.26 в крупных магазинах, с 2028 будет года во всех
  • Офлайн-оплаты пока нет, она происходит по QR-коду при условии активного интернет-соединения. 


Отдельно отмечается, что цифровой рубль не является и не будет обязательным к использованию для физлиц — закон запрещает прямо принуждать граждан к переходу на него. 
0
Источник:
Хабр
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Иметь дело с криптовалютой в РФ станет неудобно и дорого из-за нового закона
Стало известно, когда жители РФ начнут получать зарплату в цифровых рублях
Минфин РФ раскрыл «надежную и очень интересную» для страны валюту. Уже догадались?

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

kardigan
+4436
kardigan
Мне больше нравятся, когда у меня в руках что то шуршит-так спокойнее, приятнее и реальнее.
Сегодня в 14:49
#
+703
law
Ого ! Неужели приложение на айофн починили))
Сегодня в 16:17
#

Читайте также