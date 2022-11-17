Билайн

В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
С 17 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%.

В акции участвует продукция таких компаний как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.



Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке.

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Комментарии

Влад Соло
+566
Влад Соло
Видать недостаточно лохов зашло к этим барыгам. Недавно был в Еле2, оформлял симку во второй телефон. Навязывали всё, что только могли. Хороших слов не понимали абсолютно. Пришлось прибегнуть к матерным направлениям, но и их они не поняли. Ушел без симки🤷‍♂️
43 минуты назад
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