В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

В акции участвует продукция таких компаний как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.
Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке.
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