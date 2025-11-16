В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение

Фото: Unsplash



Клиенты «Ростелекома» в нескольких регионах России пожаловались на неработающий домашний кабельный интернет. Провайдер объяснил, в чем дело. Клиенты «Ростелекома» в нескольких регионах России пожаловались на неработающий домашний кабельный интернет. Провайдер объяснил, в чем дело.

«Вчера было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами. Из-за этого отсутствовал интернет во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях», — пресс-служба «Ростелекома».



Также провайдер заверил, что все повреждения уже устранены, и интернет должен заработать в ближайшее время (либо уже заработал).

Соединение пропало накануне в Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях, это случилось только у клиентов «Ростелекома». Некоторые пользователи сообщали, что во время сбоя работали только сайты из «белого списка», поэтому в сети заподозрили провайдера в умышленном отключении связи. Однако теперь РТК пояснил, в чем дело: