Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Клиенты «Ростелекома» в нескольких регионах России пожаловались на неработающий домашний кабельный интернет. Провайдер объяснил, в чем дело.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Соединение пропало накануне в Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях, это случилось только у клиентов «Ростелекома». Некоторые пользователи сообщали, что во время сбоя работали только сайты из «белого списка», поэтому в сети заподозрили провайдера в умышленном отключении связи. Однако теперь РТК пояснил, в чем дело:

«Вчера было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами. Из-за этого отсутствовал интернет во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях», — пресс-служба «Ростелекома». 

Также провайдер заверил, что все повреждения уже устранены, и интернет должен заработать в ближайшее время (либо уже заработал). 

-3
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Минцифры внесло десятки сайтов в «белый список». Telegram и WhatsApp в нём нет
За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
В Волгограде подали первый иск из-за отключения мобильного интернета

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+35
redlac77
В Москве ушёл от Ростелекома и слава Богу 🙏 ужасный провайдер но, сейчас мтс а он оказывается ещё хуже 🤦 и мобильная связь и домашний интернет
Сегодня в 14:59
#
+942
Paspartu redlac77
Наивный. От него не уйти
Сегодня в 15:29
#
+277
acinatnas
Получается что доступ к сайтам "из белого списка" идёт через святой дух, даже при повреждении магистрали?
Сегодня в 15:15
#
+561
d’Autriche acinatnas
На дебилов отговорка рассчитана
Сегодня в 17:30
#
+13
marisabel
Готовят народ, «почву прощупывают»)
Сегодня в 16:59
#
Tigrolik
+816
Tigrolik
Подарят нам на новый год чебурнет.
Сегодня в 18:16
#