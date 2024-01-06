В Chrome для Android появилась удобная кнопка, которая пригодится каждому



Компания Google добавила в Chrome для Android кнопку быстрой очистки истории. Об этом написали в Lifehacker.



Новая удобная кнопка появилась на панели главного меню браузера, доступного по нажатию «трех точек». Четвертая по счету строчка «Очистить историю» открывает привычное диалоговое окно с параметрами очистки: можно выбрать период истории и увидеть перечень удаляемых файлов.















Кнопка «Еще» позволяет выбрать, что именно вы хотите удалить. По умолчанию браузер очистит историю и кэш, но опционально можно отправить в небытие также пароли, данные автозаполнения, настройки сайтов и другие параметры.



Опция начала распространяться и появится у всех пользователей в ближайшее время. Кнопка «Еще» позволяет выбрать, что именно вы хотите удалить. По умолчанию браузер очистит историю и кэш, но опционально можно отправить в небытие также пароли, данные автозаполнения, настройки сайтов и другие параметры.Опция начала распространяться и появится у всех пользователей в ближайшее время.