В Chrome для Android появилась удобная кнопка, которая пригодится каждому

Олег

Chrome


Компания Google добавила в Chrome для Android кнопку быстрой очистки истории. Об этом написали в Lifehacker.

Новая удобная кнопка появилась на панели главного меню браузера, доступного по нажатию «трех точек». Четвертая по счету строчка «Очистить историю» открывает привычное диалоговое окно с параметрами очистки: можно выбрать период истории и увидеть перечень удаляемых файлов.

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Chrome

Chrome

Кнопка «Еще» позволяет выбрать, что именно вы хотите удалить. По умолчанию браузер очистит историю и кэш, но опционально можно отправить в небытие также пароли, данные автозаполнения, настройки сайтов и другие параметры.

Опция начала распространяться и появится у всех пользователей в ближайшее время. 

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Источник:
Lifehacker
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