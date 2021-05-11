



Компания Google обновила Chrome для iOS и iPadOS до версии 90. В обновлённом браузере появилась поддержка виджетов.



В настоящее время в Chrome всего три отдельных виджета:





Строка поиска с возможностью искать информацию в режиме инкогнито, по голосовому запросу и наведению камеры на объект

Простая строка поиска без дополнительных опций

Запуск игры Chrome Dino с прыгающим динозавром

Добавить виджет на домашнюю страницу можно следующим образом: удерживайте палец на экране пару секунд и нажмите на значок «+» в правом верхнем углу. Имейте в виду, что вам нужно хотя бы раз открыть Chrome после установки его обновления, иначе вы не увидите виджеты.В Chrome 90 также реализовано ещё одно нововведение — возможность редактировать сохранённые логины и пароли через настройки браузера. Ради сохранения безопасности доступ в этот раздел возможен только после ввода пароля от аккаунта Google, в котором хранятся данные для входа в учётные записи на сайтах.Виджеты поддерживаются только с iOS 14 и iPadOS 14 или более свежих версиях операционных систем. Если вы пользуетесь старыми устройствами, на которые невозможно установить эти обновления, виджеты в Chrome будут вам недоступны.





