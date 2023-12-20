В Chrome и других браузерах на Android появилась очень удобная вещь

Браузеры на базе Chromium, созданные для Android, получили довольно интересное нововведение. Теперь любой сайт в них можно открыть в виде миниатюрного окна, которое отображается поверх любого другого контента.Chromium лежит в основе таких браузеров, как Chrome, Brave, Edge и многих других — в них добавят новую функцию многозадачности с одним из последующих обновлений. В настоящее время она доступна в версиях Chrome и Brave, предназначенных для разработчиков и энтузиастов, которые предпочитают получать доступ к экспериментальным возможностям в числе первых.Чтобы запустить сайт в мини-окне, нужно нажать кнопку с уголочком в адресной строке. Можно менять размер этого окна и перемещать его по экрану, при этом контент в нём может меняться динамически, если такая возможность предусмотрена сайтом. Когда пользователь нажимает на окно, оно возвращается в браузер и разворачивается на весь экран.