В Chrome появилась неожиданная возможность

Bing Chat работает в десктопной версии Chrome на всех поддерживаемых платформах, включая Windows, macOS и Linux. Пользователи отмечают, что региональных ограничений по его использованию нет, то есть общаться с ним можно даже в России и Беларуси. Если сообщение об ограничении всё же появится, можно воспользоваться VPN с иностранным IP-адресом.
Bing Chat основан на технологиях ChatGPT от компании OpenAI, с которой сотрудничает Microsoft. Он задействует нейросеть и может отвечать на различные вопросы, переводить текст, находить информацию и выполнять различные задания (например, писать компьютерный код на различных языках).
Доступ к Bing Chat через Chrome тестировался ориентировочно с начала июля. Сейчас он доступен лишь части пользователей, а в перспективе он будет доступен в этом браузере всем желающим. Не исключено, что Microsoft в попытке расширить аудиторию также откроет его пользователям других браузеров, например, Opera, Safari и Firefox.
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