В Chrome появилась скрытая, но суперполезная опция. Google дарит ее бесплатно

Компания Google рассказала, как и зачем внедряет нейросети в свой браузер Chrome. Оказывается, всё для блага пользователей.
Gemini Nano извлекает из сайта и анализирует разного рода данные и изучает закономерности, которые повторяются у мошеннических сайтов. Поэтому ИИ способен определить даже такой скам, с которым ранее еще не сталкивался. Эта языковая модель используется в Chrome для компьютеров.
Версия для Android-смартфонов тоже содержит нейросетевые защитные механизмы. Например, браузер распознает и помечает спам-уведомления, которые несут потенциальную угрозу, и предлагает пользователю отключить их.
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