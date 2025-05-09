В Chrome появилась скрытая, но суперполезная опция. Google дарит ее бесплатно

Олег

Chrome


Компания Google рассказала, как и зачем внедряет нейросети в свой браузер Chrome. Оказывается, всё для блага пользователей.

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Согласно MacRumors, почти все нейросетевые алгоритмы в «хроме» отвечают за распознавание интернет-мошенничества. Например, режим Enhanced Protection для более безопасного просмотра веб-страниц теперь включает в себя языковую модель Gemini Nano — она может предоставить пользователю мгновенную информацию о сайте, и распознать подозрительный ресурс даже если такого рода мошенничества ранее не встречалось.

Gemini Nano извлекает из сайта и анализирует разного рода данные и изучает закономерности, которые повторяются у мошеннических сайтов. Поэтому ИИ способен определить даже такой скам, с которым ранее еще не сталкивался. Эта языковая модель используется в Chrome для компьютеров.

Версия для Android-смартфонов тоже содержит нейросетевые защитные механизмы. Например, браузер распознает и помечает спам-уведомления, которые несут потенциальную угрозу, и предлагает пользователю отключить их. 

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Источник:
MacRumors
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