В чём успех новой соцсети Threads: чёрная магия Цукерберга или просто гениальное решение?

Иллюстрация: YD
Одним из самых значимых событий в глобальной сети интернет с момента запуска нейросети ChatGPT стало появление новой соцсети от Марка Цукерберга. Уже на этапе слухов и инсайдов было ясно, что проект Threads обречён на успех. Однако разработчики использовали не совсем честные приёмы, которые в среде девелоперов называются тёмными паттернами дизайна. Изучив Threads, мы насчитали несколько скрытых уловок, которые Meta* применила, чтобы заманить вас в ловушку.
Всего за 1,5 часа с момента запуска в Threads зарегистрировалось более 10 млн пользователей, а за 4 дня своего существование их количество вплотную подобралось к отметке в 100 млн. Кстати, в первый же день появления Threads у нас вышел обзор новой платформы от нашего главреда Георгия Лямина. Основная причина такого явления — огромнейшая база активных пользователей других соцсетей Цукерберга и интуитивно понятный интерфейс. В «тредах» даже регистрироваться не нужно — достаточно просто авторизоваться с действующим профилем из соседней платформы для постинга фоточек. При этом переносится вообще всё — подписчики, настройки аккаунта, изображение профиля и биография. Однако за этой простотой и удобством скрываются тёмные паттерны дизайна, которые манипулируют пользователями, чтобы как можно дольше удерживать их привязанными к своим платформам и предоставить большому боссу ещё больше конфиденциальных данных.
Иллюстрация: YD
Вот 10 ярко выраженных применений «чёрной магии» в Threads:
- Приложение Threads не позволяет вам создать отдельный аккаунт. Вместо этого вы можете войти только через существующий профиль в Instagram*. Этот подход гарантирует, что люди будут держать свои аккаунты в инсте постоянно активными.
- Нельзя просто взять и удалить свой профиль в Threads. Из-за привязки вам придётся удалить и свой Instagram-аккаунт*. Наверняка не каждый решится на такое, а просто снесёт приложение Threads, но этот факт стоит принять во внимание. Это даже прописано в настройках конфиденциальности приложения, поэтому выход тут только один.
- Threads позволяет деактивировать учётную запись, но… приложение продолжит собирать данные о вас и передавать их на сервера своей материнской компании.
- Ок, присоединиться к Threads было слишком просто, но какой ценой? Суть самой платформы заключается в том, что ваш аккаунт уже была создан для вас заранее, используя ваши данные из Instagram*. При первом входе вы просто активировали этот профиль. Обратная сторона медали — в случае взлома или утраты доступа к инсте, вы потеряете и свой аккаунт в Threads.
- Threads настигнет вас, даже если вы не скачали приложение. Скорее всего, вы уже видели в сторис друзей, знакомых и знаменитостей посты из Threads с зашитой гиперссылкой для перехода. В Instagram* можно легко делиться контентом Threads, что ускоряет рост новой сети и легко захватывает больше пользователей, а также «давит» на пользователей, которые пока отказываются пользоваться «тредами».
- Приложение Threads копирует все настройки вашего профиля из Instagram*, но требует, чтобы вы снова выставляли параметры уведомлений и отслеживания. Такой тёмный паттерн используют многие разработчики, чтобы пользователи как можно больше времени проводили в приложении. Согласитесь, ведь каждый пуш заставляет вас взять телефон в руки и проверить определённое приложение.
- Threads предоставляет Meta* ещё одну площадку для рекламы. Конечно, в самом приложении Threads пока нет рекламы, но не удивляйтесь, если в Instagram* вы увидите товар или услугу, о которой вы написали в «тредах».
- Самый вредоносный темный паттерн — количество собираемой бигдаты. Несмотря на то, что Threads — это, по сути, просто платформа для микроблогов, приложение собирает данные о здоровье, финансах и местоположении. Это заставляет задуматься.
- Умышленное отсутствие веб-версии у Threads заставляет пользователей устанавливать приложение. Ну а программа, как мы отметили выше, начинает следить за каждым вашим вдохом.
- Пока в Threads нет возможности отправки личных сообщений, но разработчики уже этим занимаются. Плохая новость — Цукерберг может объединить директ Instagram с личными сообщениями Threads. Нечто подобное контора уже пробовала сделать с Messenger*, но спустя время передумала.
Если вы переживаете за конфиденциальность своих данных, то вам лучше воздержаться от использования платформ, принадлежащих Цукербергу. В качестве альтернативного решения — можно приобрести дополнительный телефон, с которого вы будете пользоваться только соцсетями, не боясь сбора данных.
Meta и Instagram признаны экстремистской организацией на территории РФ