В чём успех новой соцсети Threads: чёрная магия Цукерберга или просто гениальное решение?

Фархад
threads_dark_design_pattern_1.jpeg
Иллюстрация: YD

Одним из самых значимых событий в глобальной сети интернет с момента запуска нейросети ChatGPT стало появление новой соцсети от Марка Цукерберга. Уже на этапе слухов и инсайдов было ясно, что проект Threads обречён на успех. Однако разработчики использовали не совсем честные приёмы, которые в среде девелоперов называются тёмными паттернами дизайна. Изучив Threads, мы насчитали несколько скрытых уловок, которые Meta* применила, чтобы заманить вас в ловушку.

Всего за 1,5 часа с момента запуска в Threads зарегистрировалось более 10 млн пользователей, а за 4 дня своего существование их количество вплотную подобралось к отметке в 100 млн. Кстати, в первый же день появления Threads у нас вышел обзор новой платформы от нашего главреда Георгия Лямина. Основная причина такого явления — огромнейшая база активных пользователей других соцсетей Цукерберга и интуитивно понятный интерфейс. В «тредах» даже регистрироваться не нужно — достаточно просто авторизоваться с действующим профилем из соседней платформы для постинга фоточек. При этом переносится вообще всё — подписчики, настройки аккаунта, изображение профиля и биография. Однако за этой простотой и удобством скрываются тёмные паттерны дизайна, которые манипулируют пользователями, чтобы как можно дольше удерживать их привязанными к своим платформам и предоставить большому боссу ещё больше конфиденциальных данных.

threads_dark_design_pattern_2.jpeg
Иллюстрация: YD

Вот 10 ярко выраженных применений «чёрной магии» в Threads:
  1. Приложение Threads не позволяет вам создать отдельный аккаунт. Вместо этого вы можете войти только через существующий профиль в Instagram*. Этот подход гарантирует, что люди будут держать свои аккаунты в инсте постоянно активными.
  2. Нельзя просто взять и удалить свой профиль в Threads. Из-за привязки вам придётся удалить и свой Instagram-аккаунт*. Наверняка не каждый решится на такое, а просто снесёт приложение Threads, но этот факт стоит принять во внимание. Это даже прописано в настройках конфиденциальности приложения, поэтому выход тут только один.
  3. Threads позволяет деактивировать учётную запись, но… приложение продолжит собирать данные о вас и передавать их на сервера своей материнской компании.
  4. Ок, присоединиться к Threads было слишком просто, но какой ценой? Суть самой платформы заключается в том, что ваш аккаунт уже была создан для вас заранее, используя ваши данные из Instagram*. При первом входе вы просто активировали этот профиль. Обратная сторона медали — в случае взлома или утраты доступа к инсте, вы потеряете и свой аккаунт в Threads.
  5. Threads настигнет вас, даже если вы не скачали приложение. Скорее всего, вы уже видели в сторис друзей, знакомых и знаменитостей посты из Threads с зашитой гиперссылкой для перехода. В Instagram* можно легко делиться контентом Threads, что ускоряет рост новой сети и легко захватывает больше пользователей, а также «давит» на пользователей, которые пока отказываются пользоваться «тредами».
  6. Приложение Threads копирует все настройки вашего профиля из Instagram*, но требует, чтобы вы снова выставляли параметры уведомлений и отслеживания. Такой тёмный паттерн используют многие разработчики, чтобы пользователи как можно больше времени проводили в приложении. Согласитесь, ведь каждый пуш заставляет вас взять телефон в руки и проверить определённое приложение.
  7. Threads предоставляет Meta* ещё одну площадку для рекламы. Конечно, в самом приложении Threads пока нет рекламы, но не удивляйтесь, если в Instagram* вы увидите товар или услугу, о которой вы написали в «тредах».
  8. Самый вредоносный темный паттерн — количество собираемой бигдаты. Несмотря на то, что Threads — это, по сути, просто платформа для микроблогов, приложение собирает данные о здоровье, финансах и местоположении. Это заставляет задуматься.
  9. Умышленное отсутствие веб-версии у Threads заставляет пользователей устанавливать приложение. Ну а программа, как мы отметили выше, начинает следить за каждым вашим вдохом.
  10. Пока в Threads нет возможности отправки личных сообщений, но разработчики уже этим занимаются. Плохая новость — Цукерберг может объединить директ Instagram с личными сообщениями Threads. Нечто подобное контора уже пробовала сделать с Messenger*, но спустя время передумала.


Если вы переживаете за конфиденциальность своих данных, то вам лучше воздержаться от использования платформ, принадлежащих Цукербергу. В качестве альтернативного решения — можно приобрести дополнительный телефон, с которого вы будете пользоваться только соцсетями, не боясь сбора данных.

Meta и Instagram признаны экстремистской организацией на территории РФ
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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

Dmitriy
+582
Dmitriy
Никогда не понимал инсты, и очередная аналогичная помойка не прельщает вообще ни разу.
Вчера в 22:54
#
GSmirnov
+583
GSmirnov
Когда о тебе уже все собрано вдруг снова заговорили что собирается еще что-то. Чепуха
Вчера в 23:53
#
Юра из МУРа
+35
Юра из МУРа
Вы прям Цукeра совсем обоcрали. А наши одноквассники и прочие вэка как будто этими "тёмными делишками" не занимаются. Жрать все хотят
Сегодня в 00:18
#
0
Azriel Notdreemurr Юра из МУРа
почему то федивёрс как то без слежки и рекламы живёт, хз почему.
2 часа назад в 12:39
#
tellurian
+4902
tellurian
Убедили, не будут ставить :)
Сегодня в 10:30
#
Mers
+4475
Mers
Если человек похож на рептилоида, то ничего хорошего ждать от него не стоит.
Сегодня в 11:35
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0
Azriel Notdreemurr
поэтому надо идти в федивёрс, лол.
2 часа назад в 12:40
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+110
unfailingsky
Если бы не эта статья, я б о новой соц.сети даже и не узнал.
6 минут назад
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