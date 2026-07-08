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В Claude Code обнаружен бэкдор — нейросеть следит за пользователями и собирает данные без спроса

Фархад


Китайские власти предупредили местные компании о потенциальных рисках безопасности, связанных с использованием Claude Code — популярного инструмента для написания кода с искусственным интеллектом от Anthropic. По версии Министерства промышленности и информационных технологий КНР, в некоторых версиях приложения обнаружена «скрытая уязвимость», которая может представлять угрозу для пользователей.

По заявлению ведомства, проблема затрагивает версии Claude Code с 2.1.91 по 2.1.196, выпущенные в период со 2 апреля по 29 июня 2026 года. Исследователи утверждают, что инструмент способен отправлять на удаленные серверы конфиденциальные данные, включая информацию о местоположении и личности пользователя, без его согласия. Владельцам этих версий рекомендовали как можно скорее обновить приложение или полностью удалить его.

Предупреждение появилось на фоне усиливающегося технологического противостояния между США и Китаем. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить доступ к своим ИИ-технологиям, которые официально недоступны на территории Китая. Alibaba тогда публично эти заявления не комментировала.

Несмотря на ограничения, многие китайские разработчики продолжают пользоваться зарубежными ИИ-сервисами обходными способами. При этом сама Alibaba уже обязала сотрудников отказаться от использования продуктов Anthropic в рабочих процессах.

На сегодняшний день актуальной версией Claude Code считается 2.1.204, в которой описанная проблема должна быть устранена. Но, скорее всего, разработчики просто сделали другой бэкдор.
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Источник:
CNBC
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