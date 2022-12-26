В даркнете всплыла база пользователей Twitter галактических масштабов



Неизвестные выставили на продажу в даркнете огромную базу пользователей Twitter. Об этом сообщает xaker.ru.



Согласно источнику, злоумышленник с ником Ryushi с хакерского форума Breached заявляет, что смог заполучить базу данных, содержащую информацию о 400 миллионах пользователй Twitter. Он выставил архив на продажу, при этом оформил его крайне хитро.



Ryushi утверждает, что данные были украдены с использованием неназванной уязвимости в серверах Twitter. Дамп включает в себя адреса email, номера телефонов и юзернеймы множества знаменитостей, политиков и медиаперсон. Хакер заявил:



«Twitter или Илон Маск, если вы это читаете, вам и так угрожает GDPR-штраф за 5,4 миллиона утечек, так представьте себе штраф за утечку данных 400 миллионов пользователей. Лучший способ избежать выплаты штрафов в размере 276 миллионов долларов США за нарушение GDPR (как это случилось с [синей соцсетью], когда утекли данные 533 миллиона пользователей), — эксклюзивно выкупить эту информацию».