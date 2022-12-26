В даркнете всплыла база пользователей Twitter галактических масштабов

Неизвестные выставили на продажу в даркнете огромную базу пользователей Twitter. Об этом сообщает xaker.ru.
Согласно источнику, злоумышленник с ником Ryushi с хакерского форума Breached заявляет, что смог заполучить базу данных, содержащую информацию о 400 миллионах пользователй Twitter. Он выставил архив на продажу, при этом оформил его крайне хитро.
Ryushi утверждает, что данные были украдены с использованием неназванной уязвимости в серверах Twitter. Дамп включает в себя адреса email, номера телефонов и юзернеймы множества знаменитостей, политиков и медиаперсон. Хакер заявил:
«Twitter или Илон Маск, если вы это читаете, вам и так угрожает GDPR-штраф за 5,4 миллиона утечек, так представьте себе штраф за утечку данных 400 миллионов пользователей. Лучший способ избежать выплаты штрафов в размере 276 миллионов долларов США за нарушение GDPR (как это случилось с [синей соцсетью], когда утекли данные 533 миллиона пользователей), — эксклюзивно выкупить эту информацию».
Иными словами, злоумышленник буквально пытается шантажировать Илона Маска, взяв его «на понт». Напомним, что утечку 5,4 млн пользователей Twitter уже признал официально, но свежий архив, по словам экспертов, был собран иным способом.
В качестве «пробника» хакер предоставил выборку с информацией о 1000 аккаунтов, среди которых такие знаменитости, как Дональд Трамп (младший), Виталик Бутерин (создатель криптовалюты Ethereum), журналист Брайан Креб и другие.